В Волхове ассенизатор одним колесом провалился в канализационный люк

В социальных сетях очевидцы поделились необычным ДТП — грузовик, заехав на прохожую часть, одним колесом угодил в канализацию.
О происшествии сообщили в группе ВОЛХОВ LIFE. Иронично, что застрявшей машиной стал вакуумный ассенизатор, вероятно, прибывший на вызов. О дальнейших приключениях бригады коммунальной службы автор снимков не сообщил.
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