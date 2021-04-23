В Волхове ассенизатор одним колесом провалился в канализационный люк

В социальных сетях очевидцы поделились необычным ДТП — грузовик, заехав на прохожую часть, одним колесом угодил в канализацию.

О происшествии сообщили в группе ВОЛХОВ LIFE. Иронично, что застрявшей машиной стал вакуумный ассенизатор, вероятно, прибывший на вызов. О дальнейших приключениях бригады коммунальной службы автор снимков не сообщил.