Площадь новой ледовой арены — 30 на 60 метров. На трибуне предусмотрено 200 посадочных мест, в комплексе оборудовано четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал и буфет.
Сегодня, в рамках рабочей поездки в Выборгский район, губернатор Александр Дрозденко открыл первый в истории города крытый каток с искусственным льдом «Выборг».
Площадь новой ледовой арены — 30 на 60 метров. На трибуне предусмотрено 200 посадочных мест, в комплексе оборудовано четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал и буфет. Новый объект обошелся бюджету Ленобласти в сумму более 300 миллионов рублей.
Александр Дрозденко отметил, что лёд закаляет характер. Открытие новой ледовой арены станет настоящим праздником для спортсменов. Им больше не потребуется тратить время на дорогу до ближайшего катка в Светогорске. Об этом рассказали 47channel.