Александр Дрозденко открыл первый в истории Выборга крытый каток с искусственным льдом

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: 47channel
Фото: 47channel

Площадь новой ледовой арены — 30 на 60 метров. На трибуне предусмотрено 200 посадочных мест, в комплексе оборудовано четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал и буфет.

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Выборгский район, губернатор Александр Дрозденко открыл первый в истории города крытый каток с искусственным льдом «Выборг».

Площадь новой ледовой арены — 30 на 60 метров. На трибуне предусмотрено 200 посадочных мест, в комплексе оборудовано четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал и буфет. Новый объект обошелся бюджету Ленобласти в сумму более 300 миллионов рублей.

Александр Дрозденко открыл первый в истории Выборга крытый каток с искусственным льдом ледовая арена, Крытый каток "Выборг", каток, Выборг, Александр ДрозденкоФото: 47channel
Александр Дрозденко открыл первый в истории Выборга крытый каток с искусственным льдом ледовая арена, Крытый каток "Выборг", каток, Выборг, Александр ДрозденкоФото: 47channel
Александр Дрозденко открыл первый в истории Выборга крытый каток с искусственным льдом ледовая арена, Крытый каток "Выборг", каток, Выборг, Александр ДрозденкоФото: 47channel

Александр Дрозденко отметил, что лёд закаляет характер. Открытие новой ледовой арены станет настоящим праздником для спортсменов. Им больше не потребуется тратить время на дорогу до ближайшего катка в Светогорске. Об этом рассказали 47channel.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко открыл первый в истории Выборга крытый каток с искусственным льдом ледовая арена, Крытый каток "Выборг", каток, Выборг, Александр Дрозденко
Улицы Выборга начали украшать ко Дню Победы
Декоративные элементы появились пока только на опорах уличного освещения. В четверг, 22 апреля, подрядчик, по заключенному ранее муниципальному контракту, приступил к...
22.04.2021 139
Автор