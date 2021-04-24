Площадь новой ледовой арены — 30 на 60 метров. На трибуне предусмотрено 200 посадочных мест, в комплексе оборудовано четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал и буфет.

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Выборгский район, губернатор Александр Дрозденко открыл первый в истории города крытый каток с искусственным льдом «Выборг».

Площадь новой ледовой арены — 30 на 60 метров. На трибуне предусмотрено 200 посадочных мест, в комплексе оборудовано четыре раздевалки с душевыми, тренажерный зал и буфет. Новый объект обошелся бюджету Ленобласти в сумму более 300 миллионов рублей.

Фото: 47channel Фото: 47channel Фото: 47channel

Александр Дрозденко отметил, что лёд закаляет характер. Открытие новой ледовой арены станет настоящим праздником для спортсменов. Им больше не потребуется тратить время на дорогу до ближайшего катка в Светогорске. Об этом рассказали 47channel.