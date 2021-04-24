По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 87 человек.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Кингисеппском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.