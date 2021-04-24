По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 87 человек.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Кингисеппском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: г. Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), д. Худанки (+1), Бегуницы (+2), Сельцо (+1), Курск (+2), Большая Вруда (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+6), Кудрово (+8), Кузьмоловский (+1), Старая (+1), Бугры (+1), Капитолово-Лаврики (+1), Островки (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Барышево (+1), Поляны (+1), Приморск (+2), Пруды (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Никольское (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Иваново (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Ропша (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Низовская (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тихвинский район: Тихвин (+1), Ругуй (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+1), Федоровское (+1), Любань (+1).