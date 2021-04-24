В Ленобласти выявили 88 новых зараженных коронавирусом 24 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 87 человек.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Кингисеппском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: г. Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), д. Худанки (+1), Бегуницы (+2), Сельцо (+1), Курск (+2), Большая Вруда (+1), Калитино (+1).
  • Волховский район: Волхов (+3).
  • Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+6), Кудрово (+8), Кузьмоловский (+1), Старая (+1), Бугры (+1), Капитолово-Лаврики (+1), Островки (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+6), Барышево (+1), Поляны (+1), Приморск (+2), Пруды (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+6), Никольское (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+1).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Иваново (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
  • Ломоносовский район: Ропша (+1), Малое Карлино (+1).
  • Лужский район: Луга (+1), Низовская (+1).
  • Подпорожский район: Никольский (+1), Важины (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+8).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1), Ругуй (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+1), Федоровское (+1), Любань (+1).
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