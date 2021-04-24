На шести федеральных трассах Ленобласти местами будет затруднено движение 25 апреля

В это воскресенье, 25 апреля на участках шести федеральных трасс Ленобласти ограничат скорость движения в связи с проведением дорожных работ. Публикуем список этих участков дорог.

О проведении работ на данных участках сообщают в ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Самый масштабный ремонт пройдет на трассе А-121 «Сортавала», где будут проводиться работы сразу на семи участках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 61-62 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка автобусных остановок;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов мех. способом.

— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— км 37-46, ТрР км 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО от пыли и грязи.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.