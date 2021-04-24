На шести федеральных трассах Ленобласти местами будет затруднено движение 25 апреля

В это воскресенье, 25 апреля на участках шести федеральных трасс Ленобласти ограничат скорость движения в связи с проведением дорожных работ. Публикуем список этих участков дорог.
О проведении работ на данных участках сообщают в ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Самый масштабный ремонт пройдет на трассе А-121 «Сортавала», где будут проводиться работы сразу на семи участках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 61-62 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка автобусных остановок;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов мех. способом.
— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
— км 37-46, ТрР км 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО от пыли и грязи.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.