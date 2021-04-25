На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 61-62 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка автобусных остановок;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов мех. способом.
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 37-46, ТрР км 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СБО от пыли и грязи.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.