Женщина залила кровью диван и умерла в Коммунаре   

По информации ivbg.ru, окровавленный труп женщины нашли в съемной квартире в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области.
По данным следствия, женщина снимала квартиру у пенсионера. На теле погибшей обнаружили множество синяков. Весь диван, на котором она лежала, был залит кровью.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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23.04.2021 214