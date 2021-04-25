Женщина залила кровью диван и умерла в Коммунаре   

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, окровавленный труп женщины нашли в съемной квартире в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области.  

По данным следствия, женщина снимала квартиру у пенсионера. На теле погибшей обнаружили множество синяков. Весь диван, на котором она лежала, был залит кровью.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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23.04.2021 214
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