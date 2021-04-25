Рогозин опроверг доставку российских космонавтов на МКС кораблями SpaceX

Автор: Сергей Агутин
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Генеральный директор корпорации «Роскосмос» опроверг информацию некоторых СМИ о том, что российские космонавты будут доставляться на МКС кораблями Crew Dragon Илона Маска.

Некоторые СМИ со ссылкой на пресс-секретаря «Роскосмоса» Владимира Устименко сообщали об этом 24 апреля. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что это не так, и у России «есть свои корабли».

Ранее Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его компания готова доставлять российских космонавтов на МКС, назвав это «делом чести».

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