Рогозин опроверг доставку российских космонавтов на МКС кораблями SpaceX

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» опроверг информацию некоторых СМИ о том, что российские космонавты будут доставляться на МКС кораблями Crew Dragon Илона Маска.
Некоторые СМИ со ссылкой на пресс-секретаря «Роскосмоса» Владимира Устименко сообщали об этом 24 апреля. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что это не так, и у России «есть свои корабли».
Ранее Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его компания готова доставлять российских космонавтов на МКС, назвав это «делом чести».
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