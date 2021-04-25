ФК «Ленинградец» встретится с «Читой» 26 апреля

Это вторая игра команд из Ленинградской области и Читы. Первую футболисты 47 региона выиграли со счетом 1:0.

В паблике «Администрация Ленинградской области» сообщают, что матч первенства России по футболу среди команд профессиональной футбольной лиги начнется в 12:00 в спорткомплексе Nova Arena в Санкт-Петербурге.

В качестве гостей на матче будут присутствовать игроки детских футбольных команд из Луги и Гатчины.