ФК «Ленинградец» встретится с «Читой» 26 апреля

Это вторая игра команд из Ленинградской области и Читы. Первую футболисты 47 региона выиграли со счетом 1:0.
В паблике «Администрация Ленинградской области» сообщают, что матч первенства России по футболу среди команд профессиональной футбольной лиги начнется в 12:00 в спорткомплексе Nova Arena в Санкт-Петербурге.
В качестве гостей на матче будут присутствовать игроки детских футбольных команд из Луги и Гатчины.
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25.04.2021 69