Депутат Госдумы Светлана Журова: развитие гольфа в Ленобласти – пример для многих регионов

В гольф-клубе «Петергоф» состоялся турнир, посвященный 25-летию Федерации гольфа Санкт-Петербурга.
Также состоялся круглый стол, на котором обсуждалось развитие гольфа в России, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Депутат Государственной думы, почетный президент ассоциации гольфа России и член президиума Федерации гольфа Ленинградской области Светлана Журова рассказал, что Ленобласть – пример для многих регионов, где много внимания уделяется развитию детского гольфа.
По словам парламентария, в Ленинградской области существуют даже небольшие поля для гольфа. Например, встроенные в ландшафт детских садов. В частности, такие детсады есть во Всеволожском районе.
У спортсменов из Ленинградской области есть и конкретные достижения. Максим Зданович в 2020 году занял второе место на первенстве России. Областные команды занимают достойные места на всероссийских спартакиадах. На региональном уровне проводятся первенства, чемпионаты и открытый кубок Губернатора Ленинградской области.