Депутат Госдумы Светлана Журова: развитие гольфа в Ленобласти – пример для многих регионов

В гольф-клубе «Петергоф» состоялся турнир, посвященный 25-летию Федерации гольфа Санкт-Петербурга.

Также состоялся круглый стол, на котором обсуждалось развитие гольфа в России, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Депутат Государственной думы, почетный президент ассоциации гольфа России и член президиума Федерации гольфа Ленинградской области Светлана Журова рассказал, что Ленобласть – пример для многих регионов, где много внимания уделяется развитию детского гольфа.

«У нас есть специальные программы развития «Дошкольный и адаптивный гольф», «Школьный гольф» и «Время играть в гольф». Возможно, многие удивятся, но в нашей области уже есть 15 учреждений, в которые развивает детский гольф», – сообщила Светлана Журова

По словам парламентария, в Ленинградской области существуют даже небольшие поля для гольфа. Например, встроенные в ландшафт детских садов. В частности, такие детсады есть во Всеволожском районе.

«Это яркий пример для других регионов того, как можно в садах и школах развивать гольф. Безусловно, у нас уже есть хорошие результаты», – отметила Светлана Журова

У спортсменов из Ленинградской области есть и конкретные достижения. Максим Зданович в 2020 году занял второе место на первенстве России. Областные команды занимают достойные места на всероссийских спартакиадах. На региональном уровне проводятся первенства, чемпионаты и открытый кубок Губернатора Ленинградской области.

«Надеюсь, что желающих заниматься этим видом спорта будет расти из года в год. И Ленинградская область будет постоянным лидером в этой спортивной дисциплине», – резюмировала Светлана Журова