Длинные майские праздники в России пройдут с сохранением зарплаты

После объявления длинных майских каникул, многих россиян стал беспокоить вопрос о начислении заработной платы во время отдыха. Согласно опубликованному на сайте Кремля указу Владимира Путина, россияне не потеряют в зарплате.

Жителям нашей страны не стоит переживать из-за нехватки денег в объявленные майские праздники. Согласно документу, зарплата работников будет полностью сохранена.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — содержится в указе президента.

Напомним, указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая Владимир Путин подписал 23 апреля. Также мы писали о том, какие теперь будут изменения в майских праздниках.