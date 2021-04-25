Названы три способа, как снизить давление без таблеток

Автор: Сергей Агутин
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По словам кардиолога Ярослава Ашихмина, есть три метода немедикаментозного снижения давления.

Наиболее эффективный из них – снижение употребления соли, которая приводит к задержке жидкости в организме. Второй метод – специальная диета DASH, которая основана на овощах и фруктах с уменьшением количества мяса и соли.

Третий метод – повышение физической активности. Изъян в этой методике – очень важно правильно подобрать нагрузку.

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24.04.2021 145
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