Названы три способа, как снизить давление без таблеток

По словам кардиолога Ярослава Ашихмина, есть три метода немедикаментозного снижения давления.

Наиболее эффективный из них – снижение употребления соли, которая приводит к задержке жидкости в организме. Второй метод – специальная диета DASH, которая основана на овощах и фруктах с уменьшением количества мяса и соли.

Третий метод – повышение физической активности. Изъян в этой методике – очень важно правильно подобрать нагрузку.