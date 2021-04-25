Труп мужчины с синяком под глазом найден в подвале дома в Выборге

По информации ivbg.ru, 24 апреля в полицию Выборгского района сообщили о трупе мужчины в подвале одного из домов в Выборге.

Прибывшие на место полицейские заметили на лице умершего синяк под правым глазом. Личность погибшего мужчины на данный момент не установлена. Труп уже направлен в морг, где будут установлены точные причины смерти.

С места происшествия были изъяты кружка, четыре пары очков и два мобильных телефона.