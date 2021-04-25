Кадастровая палата Ленобласти проведет бесплатные консультации по недвижимости

Кадастровая палата Ленинградской области проведет бесплатные телефонные консультации для жителей региона с 26 по 30 апреля.

Позвонив на горячую линию, все заинтересованные смогут узнать об особенностях сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и многом другом.

Консультации будут доступны с 11:00 до 13:00 по номеру телефона 8 812 630-40-46.