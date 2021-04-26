Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

Больше трети жителей России — 38% — считают, что для достойной жизни нужен ежемесячный доход в 50-80 тысяч рублей.

Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, 28% респондентам необходимо от 80 до 120 тысяч в месяц на человека для комфортной жизни, а 15% — требуется от 120 до 200 тысяч рублей в месяц. Еще 9 % опрошенных желают зарабатывать более 200 тысяч рублей ежемесячно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Отмечается, что три четверти россиян в настоящее время хотят зарабатывать больше. И только 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им комфортную жизнь. Больше всего доходами довольны жители Москвы и Московской области.