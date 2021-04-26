Правительство России намерено ограничить экспорт бензина

Временно ограничить экспорт бензина намерено правительство России. «Коммерсант» сообщил, что на совещании у вице-премьера Александра Новака обсуждалось это предложение. Бензин могут временно ограничить для экспорта, включив его в список важных для внутреннего рынка продуктов.

Как пишет РИА «Новости», в апреле помощник премьер-министра и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объема его производства.

Новак ранее говорил, что кабмин обсуждает эту тему. По его словам, мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас, утверждает вице-премьер, необходимости в этом нет. Идею уже поддержало Минэнерго.

В марте Росстат сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только за первый весенний месяц показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — на 5,22%. При этом средняя розничная цена на топливо за период с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 13 копеек — до 47,56 рубля за литр.

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Динамику цен на нефтепродукты в 2021 году ФАС связала с ростом экспортных цен, сезонным повышением спроса как внутри страны, так и в Восточной Европе и Азии, снижением объема на биржевых торгах, низкими температурами окружающей среды, ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.