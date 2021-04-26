Под Выборгом фура завалилась на бок, перегородив движение на дороге

В сети опубликовали кадр с места ДТП на участке трассы Каменногорск-Светогорск. Не справившись с управлением, большегруза опрокинулся на бок, парализовав движение.

О происшествии сообщили в группе АВТОХАМЫ ВЫБОРГА социальной сети «Вконтакте». ДТП произошло на участке трассы Каменногорск-Светогорск.

Информация о пострадавших в аварии не поступала. Остальные подробности ДТП уточняются.