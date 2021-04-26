Турция вводит полный локдаун из-за вспышки коронавируса

Турция объявила о введении локдауна с 29 апреля по 17 мая. Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в рамках заседания кабинета министров страны. Ограничения начнут действовать с 19:00 29 апреля и продлятся до 05:00 17 мая.

Большинство учебных заведений страны, включая школы, будут переведены на дистанционный режим работы. Заполняемость общественного транспорта составит не более 50 процентов, а работу предприятий ограничат. Также будет ограничено междугороднее движение — поездки будут осуществляться только по обязательному разрешению.