Во Всеволожске арестовали женщину, подозреваемую в убийстве мужа

По словам женщины, супруг травмировался сам, упав с табурета.

По информации правоохранительных органов, днем 14 апреля во Всеволожскую больницу поступил мужчина с колото-резаным ранением левого плеча. Спустя десять дней пострадавший скончался в больнице.

Позднее сотрудники полиции задержали 42-летнюю жену умершего. По словам женщины, ее муж упал с табурета и травмировался.

Подозреваемую доставили в отделение полиции, где составили протокол об административном правонарушении и поместили в изолятор.

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Труп мужчины направили в морг, где установят реальную причину смерти.