Населенные пункты Ленобласти, где 27 апреля выявлены 82 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 82 человек.

Бокситогорский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Волосовский район: Бегуницы (+1), Извара (+1), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Глумицы (+1).

Волховский район: Сясьстрой (+2).

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+3), Кудрово (+3), Сертолово (+1), Романовка (+1), Дубровка (+3), Новое Токсово (+2), Касимово (+1), Лаврики (+1),

СНТ Спутник (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Рощино (+1), Приморск (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1), Пруды (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Войсковицы (+2), Вырица (+2), Старосиверская (+1), Лукаши (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Павлово (+1), Карловка (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+1), Оредеж (+1), Почап (+1).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+1), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Овсище (+1), Тухтово (+1), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Новолисино (+1), Федоровское (+2), Красная Дача (+1).