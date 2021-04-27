Попутное столкновение ГАЗели и грузовика произошло на трассе М-11 «Нева»

В аварии погиб водитель ГАЗели.
Источник: ПСО город Тосно
Источник: ПСО город Тосно
Источник: ПСО город Тосно
Источник: ПСО город Тосно
Источник: ПСО город Тосно
По информации экстренных служб, ночью 27 апреля на 640 км трассы М-11 «Нева» произошло попутное столкновение грузовиков марки ГАЗель и МАН.
В результате ДТП водитель отечественного грузовика погиб на месте происшествия от полученных травм.
Спасатели ПСО городу Тосно деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.
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По факту ДТП будет проведена проверка.