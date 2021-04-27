Попутное столкновение ГАЗели и грузовика произошло на трассе М-11 «Нева»

Автор: Александр Селиванов
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В аварии погиб водитель ГАЗели.

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Попутное столкновение ГАЗели и грузовика произошло на трассе М-11 «Нева» Тосно, спасатели, Россияне, Россия, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автодорога «Нева», аварияИсточник: ПСО город Тосно
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Попутное столкновение ГАЗели и грузовика произошло на трассе М-11 «Нева» Тосно, спасатели, Россияне, Россия, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автодорога «Нева», аварияИсточник: ПСО город Тосно

По информации экстренных служб, ночью 27 апреля на 640 км трассы М-11 «Нева» произошло попутное столкновение грузовиков марки ГАЗель и МАН.

В результате ДТП водитель отечественного грузовика погиб на месте происшествия от полученных травм.

Спасатели ПСО городу Тосно деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

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По факту ДТП будет проведена проверка.

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