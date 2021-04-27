Названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в пандемию в России

Эксперты проанализировали отрасли, чтобы выяснить наибольший уровень зарплат в период коронавирусной пандемии в России. Самый большой рост выплат произошел в здравоохранении.

Аналитики сервисов «СберИндекс» и «Работа.ру» рассказали о сферах, которые оказались лидерами по росту средних заработных плат за время коронавирусной пандемии.

Первые позиции, как пишет РБК со ссылкой на итоги исследования, у здравоохранения (+14,9%), информационных технологий и связи (+13,5%) и сельского хозяйства (+7,7%).

Также заметный рост зарплат произошел в таких направлениях как финансы и страхование (+7,7%), добыча полезных ископаемых (+6,6%) и торговля (+6,5%).

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А вот в сегменте «Гостиницы и общепит» средний уровень выплат стал меньше на 5,9%, что объясняется сокращением числа сотрудников в отрасли.