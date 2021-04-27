Депутат «Единой России» Сергей Яхнюк провел прием жителей Ленобласти

Член фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк выслушал обращения жителей Ленинградской области во время личного приема.

Житель города Кингисеппа – попечитель детей-инвалидов из коррекционных центров – рассказал о более чем двухлетней задержке строительства стадиона для областного колледжа технологий и сервиса.

Сергей Яхнюк отметил, что стадион завершен. Дело в том, что областной комитет по физической культуре и спорту включил его в программу подготовки к более высокому уровню мероприятий. В ближайшее время на стадионе завершатся работы по обустройству трибун, раздевалок и душевых.

Пенсионерка рассказал, что поселку Беседа в Волосовском районе необходим многофункциональный центр. Жители вынуждены ехать за 30 километров в Большую Вруду. Сергей Яхнюк ответил, что в Беседском сельскохозяйственном техникуме по записи работает специалист МФЦ. А к участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, героям соцтруда, блокадникам специалист приедет на дом.

Второй вопрос касался строительства детской площадки во дворе дома № 4. Сергей Яхнюк рассказал, что площадка будет готова 2021 году, на что выделено 800 тысяч рублей.

Жительница Соснового Бора, ветеран атомной энергетики и промышленности пожаловалась на ненормативную подачу горячей воды. Сергей Яхнюк связался с ресурсоснабжающей организацией СМУП «ТСП». Там ответили, что были проведены мероприятия по 26 домам, в том числе там, где живет заявительница, по оборудованию инженерных сетей терморегуляторами, позволяющими в межотопительный период обеспечить горячее водоснабжение.

Другая жительница Соснового Бора попросила установить пандус у подъезда многоквартирного дома, так как инвалид 2-ой группы, Почетный донор России не может выйти на улицу самостоятельно. Сергей Яхнюк отметил, что пандус будет до конца апреля 2021 года.