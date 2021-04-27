На туристический кешбэк в России выделят еще 4,7 млрд рублей

По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, на продление программы туристического кэшбека выделено еще 4,7 млрд рублей.

Программа продлевается по поручению Владимира Путина и предусматривает возврат 30% затрат на туристические поездки внутри России.

По версии правительства, это поможет россиянам больше путешествовать по стране.