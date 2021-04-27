На туристический кешбэк в России выделят еще 4,7 млрд рублей

По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, на продление программы туристического кэшбека выделено еще 4,7 млрд рублей.
Программа продлевается по поручению Владимира Путина и предусматривает возврат 30% затрат на туристические поездки внутри России.
По версии правительства, это поможет россиянам больше путешествовать по стране.
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