Сергей Перминов: роль и ответственность парламента в жизни России возросли

В День российского парламентаризма 27 апреля сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов ответил на вопросы парламентского телеканала «Вместе.рф».

Парламентарий напомнил, что в России праздник отмечается с 27 апреля 2012 году по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И в своей работе все парламентарии должны опираться на служение людям и созидание.

По мнению Сергея Перминова, законодательная власть играет фундаментальную роль в современной жизни страны. Парламенты, в том числе и региональные, а также представительные органы – это пирамида, с одной стороны которой правовые контуры, позволяющие заботиться о каждом россиянине. А с другой – нормативные рамки для развития субъектов и экономики страны, а также защиты ее интересов во внешнем периметре.

Сергей Перминова подчеркнул, что с принятием поправок к Конституции в 2020 году полномочия нижней и верхней палаты российского парламента были расширены. Таким образом, возросла и его роль.

«Мы, как сенаторы, и наши коллеги-депутаты Государственной думы, понимаем и ту меры ответственности, которую доверил нам народ, и меру ответственности за каждое сказанное слово и каждый принятый закон», – сказал Сергей Перминова

В частности, сенаторы и депутаты принимают активное участие в реализации предложенных во время послания главы государства мер.

«Речь идет, в том числе, о выделении значительных денежных средств из бюджетов различных уровней на реализацию тех планов, которые наметил Президент», – рассказал Сергей Перминова

Сенатор сравнил межпарламентские связи с атомным ледокольным флотом. Они растапливают лед взаимного непонимания, сохраняя связующие нити с другими государствами и народами.