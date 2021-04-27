Андрейка из «Свадьбы в Малиновке» отпразднует юбилей в Театре «На Литейном»

Гелий Сысоев отметит свое 85-летие на родной сцене.

29 апреля, в свой юбилей, заслуженный артист России, актер Театра «На Литейном» выйдет на сцену в спектакле «Поминальная молитва» в роли мясника Лейзера.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на сцене театра «На Литейном» впервые показали спектакль с тифлокомментированием. “Барышня-крестьянка” стала первой и пока единственной постановкой, которую могут “посмотреть” люди с нарушениями зрения. В рамках проекта “Особый взгляд” театр получил грант на организацию тифлокомментирования.