Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 28 апреля

Федеральную трассу Р-21 «Кола» возле Лодейного Поля в Ленинградской области 28 апреля с 11:10 до 13:10 перекроют из-за разводки моста через Свирь.
В течение этих двух часов представители ОАО «РЖД» будут производить технологическую разводку совмещенного моста. В связи с этим движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.
В Упрдор «Северо-Запад» просят автомобилистов учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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27.04.2021 44