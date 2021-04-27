Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 28 апреля

Федеральную трассу Р-21 «Кола» возле Лодейного Поля в Ленинградской области 28 апреля с 11:10 до 13:10 перекроют из-за разводки моста через Свирь.

В течение этих двух часов представители ОАО «РЖД» будут производить технологическую разводку совмещенного моста. В связи с этим движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

В Упрдор «Северо-Запад» просят автомобилистов учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.