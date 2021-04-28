Евангелие XIX века осталось в России после вмешательства прокуратуры в Петербурге

Из России в Италию пытались отправить Евангелие в металлическом переплете XIX века, представляющее историческую ценность.
Ценную книгу обнаружили на таможне при досмотре. Отправитель не имел документов на книгу, а также не сообщил, откуда ее взял. Фолиант передали на хранение в территориальное управление Минкульта России.
Суд удовлетворил требование прокуратуры и признал право собственности Российской Федерации на предмет искусства.
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