Евангелие XIX века осталось в России после вмешательства прокуратуры в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Из России в Италию пытались отправить Евангелие в металлическом переплете XIX века, представляющее историческую ценность.

Евангелие
Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Ценную книгу обнаружили на таможне при досмотре. Отправитель не имел документов на книгу, а также не сообщил, откуда ее взял. Фолиант передали на хранение в территориальное управление Минкульта России.

Суд удовлетворил требование прокуратуры и признал право собственности Российской Федерации на предмет искусства.

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28.04.2021 33
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