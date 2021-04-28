Фото: спасатели приводят в порядок памятники в Ленобласти перед праздником Победы

Спасатели ГКУ «Леноблпожспас» поддерживают порядок на территории воинских захоронений в течение всего года.

Вам будет интересно Дерево из Всеволожского района может стать главным деревом года в России Растущий в деревне Ириновка Всеволожского района дуб черешчатый может стать главным деревом года в России. Нужно лишь проголосовать Ежегодно конкурсная комиссия... 27.04.2021 124

В рамках подготовки ко Дню Победы сотрудники областной пожарно-спасательной службы проводят генеральную уборку. Там, где это необходимо, красят ограждения и реставрируют утраченные элементы.

Всего в течение года спасатели «Леноблпожспас» поддерживают в порядке более 70 объектов.