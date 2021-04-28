Фото: неизвестные украли коня в деревне Заневка

Животное украдено вместе со всей амуницией 26 апреля в 22:00 из конюшни в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области.
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28.04.2021 78
Информацию о пропавшем коне теперь собирают Виктория и Дарья, разместившие объявления в социальной сети «ВКонтакте».
«Прошу не оставаться равнодушными, любая информация о коне будет нам полезна. Звонить и писать любое время», – написали девушки