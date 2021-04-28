Фото: неизвестные украли коня в деревне Заневка

Животное украдено вместе со всей амуницией 26 апреля в 22:00 из конюшни в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области.

Вам будет интересно Видео: бойцов ММА Тарасова и Солонина задержали в Петербурге Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин задержаны 27 апреля на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после ссоры с незнакомцем. Конфликт у... 28.04.2021 78

Информацию о пропавшем коне теперь собирают Виктория и Дарья, разместившие объявления в социальной сети «ВКонтакте».