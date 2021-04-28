Признаки перечисляют «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов. К основным из них относятся повышение температуры и высыпания кольцевидного характера.
Специалисты пояснили, что симптомы могут возникнуть значительно позже укуса – инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца.
Таким образом, зараженный может не знать об укусе в течение этого времени. Клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель уже проникает в кровь, поэтому если симптомы возникли после того, как в последние недели человек посещал лес или эндемичные районы – необходимо обратиться к врачу.
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