Признаки перечисляют «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов. К основным из них относятся повышение температуры и высыпания кольцевидного характера.

Специалисты пояснили, что симптомы могут возникнуть значительно позже укуса – инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца.

Таким образом, зараженный может не знать об укусе в течение этого времени. Клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель уже проникает в кровь, поэтому если симптомы возникли после того, как в последние недели человек посещал лес или эндемичные районы – необходимо обратиться к врачу.