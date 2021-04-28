Назван источник красной воды в Поповом ручье в Тосненском районе

Росприроднадзор проводит проверку загрязнения Попова Ручья в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщал ivbg.ru, вода в ручье окрасилась в красный цвет и имела резкий запах. Источником цвета и запаха в Росприроднадзоре считают сбросы в воду с объекта, находящегося на балансе АО «Ленинградские областные коммунальные системы».

Проверка все еще продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.