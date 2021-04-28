Стало известно, где 28 апреля зафиксированы 82 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 28 апреля.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Кингисеппском и Лодейнопольском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4).
- Волосовский район: Волосово (+1), Терпилицы (+1), Медниково (+2), Кивалицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Обухово (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), Старая (+1), Романовка (+2), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай (+1), Углово (+1), Касимово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Победа (+1), Рощино (+1), Вещево (+2), Свободное (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Большие Тайцы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Новый Свет (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Бабаново (+1).
- Ломоносовский район: Лопухинка (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Серебрянский (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+3), Никольское (+1), Красный Бор (+1).