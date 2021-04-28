Стало известно, где 28 апреля зафиксированы 82 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 28 апреля.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Кингисеппском и Лодейнопольском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+4).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Терпилицы (+1), Медниково (+2), Кивалицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+3), Обухово (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), Старая (+1), Романовка (+2), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай (+1), Углово (+1), Касимово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+3), Победа (+1), Рощино (+1), Вещево (+2), Свободное (+2).
  • Гатчинский район: Гатчина (+4), Большие Тайцы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Новый Свет (+1).
  • Киришский район: Кириши (+3).
  • Кировский район: Кировск (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Бабаново (+1).
  • Ломоносовский район: Лопухинка (+1).
  • Лужский район: Луга (+2), Серебрянский (+3).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+6), Выскатка (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+2).
  • Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+3), Никольское (+1), Красный Бор (+1).
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