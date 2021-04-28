Девушка на Audi пострадала в аварии под Санкт-Петербургом

Автор: Александр Селиванов
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ДТП произошло на трассе А-120.

По информации экстренных служб, авария произошла днем 27 апреля на 79-ом километре трассы А-120.

Отмечается, что на автодороге произошло столкновение Renault и Audi.

В результате ДТП пострадала девушки из немецкого автомобиля.

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