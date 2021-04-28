Девушка на Audi пострадала в аварии под Санкт-Петербургом

ДТП произошло на трассе А-120.
По информации экстренных служб, авария произошла днем 27 апреля на 79-ом километре трассы А-120.
Отмечается, что на автодороге произошло столкновение Renault и Audi.
В результате ДТП пострадала девушки из немецкого автомобиля.
Источник: vk.com/channel78news
Источник: vk.com/channel78news
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 17 февраля около 07:30 в полицию Тихвинского района обратился 37-летний житель Тихвина. Ночью неизвестный угнал его синюю Audi A6,...
18.02.2021 269
По факту ДТП будет проведена проверка.