Россия отправляет медицинскую помощь в Индию из-за роста больных коронавирусом

Россия отправит в Индию крупную партию медицинской помощи в ближайшие дни, поскольку страна борется с беспрецедентной волной пандемии коронавируса, сообщило в среду МИД России.

Отгрузка лекарств для лечения коронавируса, вентиляционного оборудования, кислородных баллонов и другого медицинского оборудования осуществляется «в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», говорится в заявлении министерства на своем веб-сайте.

В Индии зарегистрирован самый высокий уровень однодневных инфекций Covid-19 среди всех стран с начала пандемии в последние дни, в результате чего страна с населением 1,3 миллиарда человек столкнулась с кризисом в области здравоохранения и воззвала к иностранной помощи. Официальное число погибших на среду превысило 200 000 человек, но эксперты говорят, что реальное число погибших может быть намного выше.

Ожидается, что Индия также получит первые партии российской вакцины Sputnik V 1 мая, сообщила во вторник газета The Times of India. Ранее в этом месяце страна разрешила российский джеб для экстренного использования.

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Начиная со вторника, все люди, прибывающие в Россию из Индии, будут обязаны пройти тестирование на коронавирус в аэропорту, добавили в ведомстве.