Лжебанкиры убедили пенсионерку из Тихвина взять миллионный кредит и отправить им

По информации ivbg.ru, 27 апреля в полицию Тихвинского района обратилась 62-летняя жительница Тихвина.

Еще 1,5 недели назад ей на мобильный телефон позвонили люди, представившиеся службой безопасности банка «Открытие». Они сообщили, что некие злоумышленники якобы пытаются украсть сбережения.

Далее мошенники рассказали женщине крайне нелогичную историю о том, как можно сохранить деньги. Необходимо взять кредит, а затеем отправить его им. Но женщина поверила, выполнила инструкции и перевала более миллиона рублей.