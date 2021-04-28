В Тихвине уберут две незаконные свалки, занимающие более 43 тысяч квадратных метров

Автор: Анастасия Щербакова
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На окраине Тихвина растет свалка » Конкретно.ru - новостной портал.

Стихийные свалки по улице Автомобилистов и улице Разъезжая должны будут ликвидировать до 1 октября 2021 года.

Администрация города Тихвин готова заплатить 27 миллионов рублей на ликвидацию двух незаконных свалок. Стихийные свалки по адресам: ул. Автомобилистов, напротив земельного участка дома № 5 и ул. Разъезжая, напротив земельного участка дома № 19А должны будут убрать до 1 октября 2021 года.

В Тихвине уберут две незаконные свалки, занимающие более 43 тысяч квадратных метров Тихвин, свалка, незаконная свалка, администрация, «Охрана окружающей среды Ленинградской области»Источник: Администрация Тихвинского района
В Тихвине уберут две незаконные свалки, занимающие более 43 тысяч квадратных метров Тихвин, свалка, незаконная свалка, администрация, «Охрана окружающей среды Ленинградской области»Источник: Администрация Тихвинского района

Электронный аукцион о соответствующих работах уже объявлен. Средства стали доступны благодаря государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Согласно данным экокомитета, в Тихвинском районе расположены 20 несанкционированных свалок, большинство из которых расположены в границах городского поселения.

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