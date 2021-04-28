Переработанные шины обретут «вторую жизнь» – из них сделают покрытия для спортивных и детских площадок.

Со свалки покрышек на Вокзальной улице в Мурино начали вывозить выброшенные шины. Сама свалка будет ликвидирована. Переработанные шины обретут «вторую жизнь» – из них сделают покрытия для спортивных и детских площадок, рассказал директор МБУ «Содержание и развитие территории», Сергей Галиновский.

Сотрудники организации напомнили автолюбителям, что необходимо сдавать отслужившие покрышки в переработку, потому что шины относятся к четвертому классу опасности отходов и могут серьезно навредить окружающей среде. В Мурино скоро будет открыта одна из таких точек для сбора шин. Об этом рассказали ЛенТВ24.