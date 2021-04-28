Теперь шуметь нельзя на три часа дольше – с 21:00 до 8:00. В выходные и праздники ограничения не изменились – с 22:00 до 10:00.

Депутатами Законодательного собрания Ленобласти были приняты изменения в законы «Об административных правонарушениях» и «О содержании и защите домашних животных», касаемые «периода тишины». Изменения увеличили время в течение суток, в которое нельзя шуметь.

Теперь шуметь нельзя на три часа дольше – с 21:00 до 8:00. В выходные и праздники ограничения не изменились – с 22:00 до 10:00. Поправки касаются шума домашних животных — они не должны нарушать покой соседей. Хозяева питомцев будут обязаны следить за ними.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на 2-5 тысяч рублей, юридические лица – на 10-15 тысяч. Об этом рассказали ЛенТВ24.