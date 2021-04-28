Дополнительные боны будут препятствовать попаданию загрязнений в Финский залив.

В Выборгском районе Ленобласти продолжают устранять последствия попадания нефтепродуктов в акваторию. Дополнительные боновые заграждения установили в бухте Радуга. Они будут препятствовать попаданию загрязнений в Финский залив. Допучасток с бонами в районе моста по ул. Кривоносова занял 120 метров.

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После подъема уровня воды в бухте и осадков с 25 апреля нефтепродукты вновь начали поступать в залив. Напомним, что ранее Бухту «Радуга» в Финском заливе начали очищать от нефтепродуктов.

«Администрация Выборгского района заинтересована в том, чтобы как можно скорее была определена сторона, виновная в загрязнении водной акватории и береговой полосы, для привлечения ее к ответственности и незамедлительному исполнению обязанностей по ликвидации последствий происшествия», — говорится в сообщении.

Об этом рассказали 47news.