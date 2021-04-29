Назван наименее вредный алкогольный напиток

По мнению врача-диетолога Ольги Шмелевой, наименее вредным алкогольным напитком является вино.

При этом именно сухое вино – не важно, красное или белое – является наиболее безопасным вариантом с точки зрения вреда для организма.

Ольга Шмелева отметила, что в вине содержится мало калорий. При этом у итальянцев и французов, регулярно употребляющих вина, врачи отмечают более качественный холестериновый обмен.