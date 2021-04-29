Назван наименее вредный алкогольный напиток

По мнению врача-диетолога Ольги Шмелевой, наименее вредным алкогольным напитком является вино.
При этом именно сухое вино – не важно, красное или белое – является наиболее безопасным вариантом с точки зрения вреда для организма.
Ольга Шмелева отметила, что в вине содержится мало калорий. При этом у итальянцев и французов, регулярно употребляющих вина, врачи отмечают более качественный холестериновый обмен.
Вам будет интересно
В сервисе «СберМаркет» подсчитали, что стоимость праздничного пасхального стола в России составит 1000 рублей. Средняя цена готового кулича – 477 рублей,...
29.04.2021 27