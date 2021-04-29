В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку — видео

Автор: Александр Селиванов
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Поганки снова попробуют обзавестись потомством на территории Санкт-Петербурга.

По информации сообщества «Птицы СПб и России», в Санкт-Петербурге были замечены красношейные поганки, которые занесены в Красную книгу Ленинградской области.

В сообществе надеяться, что в этом году паре удастся обзавестить потомством, ведь в прошлом, это им так и не удалось.

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В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку - видео Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, Красная книга в России, Красная книга в Ленобласти, Красная книга, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/bird_spb
В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку - видео Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, Красная книга в России, Красная книга в Ленобласти, Красная книга, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/bird_spb
В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку - видео Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, Красная книга в России, Красная книга в Ленобласти, Красная книга, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/bird_spb
В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку - видео Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, Красная книга в России, Красная книга в Ленобласти, Красная книга, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/bird_spb
В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку - видео Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, Красная книга в России, Красная книга в Ленобласти, Красная книга, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/bird_spb
В Санкт-Петербурге заметили краснокнижную красношейную поганку - видео Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, Красная книга в России, Красная книга в Ленобласти, Красная книга, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/bird_spb
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