Болгария объявила три условия для въезда российских туристов

Болгария предложила российским туристам три возможности въезда в страну для отдыха. Информацию озвучила министр туризма Болгарии Марьяна Николова в телефонном разговоре с первым замруководителя Федерального агентства по туризму России Еленой Лысенковой.

— Сейчас важнейшей задачей является восстановление двустороннего туристического потока, который сильно пострадал от глобальной пандемии. Ни один турист в Болгарии, как болгарский, так и иностранный, не заразился коронавирусом с начала пандемии, поэтому есть надежда, что у нас будет безопасное лето, – сказала министр.

По итогам переговоров было принято решение по въезду для туристов. Путешественникам потребуется сертификат вакцинации, охватывающий все вакцины, признанные ВОЗ (в том числе и «Спутник V»), отрицательный ПЦР-тест и тест на антитела за последние шесть месяцев, пишет «Турпром».