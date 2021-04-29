«Бессмертный полк онлайн»: подать заявку для участия необходимо до 7 мая

Отдать дань памяти своим близким — участникам ВОВ ленинградцы смогут, отправив их фотографии организаторам проекта до 7 мая

Подать заявку можно сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» или через социальные сети: ВКонтакте и Одноклассники. Причиной переноса акции в сеть стал COVID-19.

Из фотографий создадут видеоряд, трансляция которого начнется 9 мая в 15.00 на местных телеканалах и в социальных сетях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2020 году в Выборге состоялась торжественная церемония открытия фотопанно «Бессмертный полк» в сквере Победы. Пространство планировали открыть к августу, однако подрядчик управился с работами раньше срока. За сохранностью сквера проследят камеры.