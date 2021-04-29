Олег Дерипаска призвал скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал ситуацию, возникшую в связи с возможным включением в резолюцию Европарламента предложения по отключению России от системы международных платежей SWIFT. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам бизнесмена, это еще одно напоминание, прежде всего, Центробанку, о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля.
— Особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспорто-импортных расчетов, – подчеркнул Дерипаска.
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