Олег Дерипаска призвал скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал ситуацию, возникшую в связи с возможным включением в резолюцию Европарламента предложения по отключению России от системы международных платежей SWIFT. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, это еще одно напоминание, прежде всего, Центробанку, о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля.

— Особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспорто-импортных расчетов, – подчеркнул Дерипаска.