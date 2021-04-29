В пресс-службе команды заявили, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию. Его пост занял Геннадий Бондарук.

Денис Бушуев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ленинградец». В пресс-службе команды заявили, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию. Его пост занял Геннадий Бондарук.

Денис Бушуев занимал свой пост с мая 2020 по апрель 2021 года. Под его началом, «Ленинградец» провел 21 матч в Первенстве ПФЛ. Команда одержала за это время 1 побед, 5 матчей завершила вничью, 5 проиграла. Сейчас команда занимает четвертое место во второй группе Профессиональной футбольной лиги.

«Ленинградец» добился немало рекордных успехов под руководством Бушуева. Он одержал самую продолжительную в истории клуба серию победных матчей — семь игр подряд. Команда также впервые пробилась в элитный групповой раунд Кубка России. Об этом рассказали 47channel.

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