Поезд-музей прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга в рамках всероссийской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин посетил тематический поезд, посвященный современной армии России. Поезд-музей прибыл На Московский вокзал Санкт-Петербурга в рамках всероссийской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

В каждом вагоне можно интерактивно ознакомится с достижениями современной армии России, представленными в виде информационных терминалов. Поезд также является площадкой для мероприятий и выступлений на станциях-остановках. Михаил Ильин отметил нестандартный формат демонстрации достижений армии. Помимо прочего, по словам Ильина, такая подача заинтересует подрастающее поколение.

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Поезд-музей проделает путь от Москвы до Владивостока, посетив 51 город.