Британский учитель выпил с учениками, отвел их в стрип-клуб и ничего не вспомнил

Британского учителя информатики Ричарда Гленна, который напивался во время школьной поездки в Коста-Рику, угощал алкоголем детей и отводил их в стриптиз-клуб, отстранили от преподавания на три года. После поездки он ничего не вспомнил, сообщает BBC News.

Согласно отчету комиссии по регулированию обучения, во время поездки Гленн неоднократно употреблял алкоголь и давал его несовершеннолетним. Он также отвел несколько детей в стрип-клуб и вел себя очень агрессивно по отношению к женщинам.

— Гленн во время школьной поездки находился под воздействием алкоголя и, следовательно, был не в состоянии адекватно принимать решения. Это произошло в обстоятельствах, когда ученики, находившиеся под его опекой, находились в незнакомой стране, вдали от дома и полагались на него в вопросах руководства и защиты, — говорится в отчете.

Гленн был одним из сопровождающих группы школьников от 16 до 18 лет, которые отправились в поездку в Коста-Рику. Сам учитель признался, что не может вспомнить, что произошло из-за состояния опьянения, но «не оспаривает воспоминания присутствующих».

Вам будет интересно «Ленинградский ревизорро» нагрянул с проверкой в школу №1 в Шлиссельбурге Родители без предупреждения нагрянули в столовую, оценили порции и попробовали еду. Родители Ленинградских школьников продолжают участвовать «Ленинградский ревизорро». Напомним, что акция... 29.04.2021 84

Стоимость учебы в частной школе Нортумберленда, где преподавал Гленн, составляет 4850 фунтов стерлингов в семестр.