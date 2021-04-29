Военные мемориалы Ленобласти обновили к 76-й годовщине Великой Победы

Автор: Анастасия Щербакова
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От Ладоги до Тихвина: по всей области обновлены военные мемориалы
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

К памятной дате обновили целый ряд мемориалов и памятников: памятник «Дальний рубеж», стелу Герою Советского Союза Михаилу Шаронову, памятник-самолёт в честь авиаторов, защищавших Ленинград и многие другие.

В Ленобласти ко Дню Победы проводят ремонтные и восстановительные работы на памятниках и мемориалах.

Так, провели ремонтные работы на блиндаже в деревне Ваганово. Он знаменит тем, что там находился узел связи, обеспечивавший связь блокадного Ленинграда с Москвой. Отремонтировали и бывший форт у деревни Коккорево, защитники которой обороняли Дорогу жизни.

К памятной дате обновили целый ряд мемориалов и памятников: памятник «Дальний рубеж», стелу Герою Советского Союза Михаилу Шаронову, памятник-самолёт в честь авиаторов, защищавших Ленинград, мемориал «Строганов мост» и обелиск воинам 30-го Гвардейского корпуса.

Также в порядок были приведены братские захоронения. Об этом рассказали 78.ru.

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