К памятной дате обновили целый ряд мемориалов и памятников: памятник «Дальний рубеж», стелу Герою Советского Союза Михаилу Шаронову, памятник-самолёт в честь авиаторов, защищавших Ленинград и многие другие.

В Ленобласти ко Дню Победы проводят ремонтные и восстановительные работы на памятниках и мемориалах.

Так, провели ремонтные работы на блиндаже в деревне Ваганово. Он знаменит тем, что там находился узел связи, обеспечивавший связь блокадного Ленинграда с Москвой. Отремонтировали и бывший форт у деревни Коккорево, защитники которой обороняли Дорогу жизни.

К памятной дате обновили целый ряд мемориалов и памятников: памятник «Дальний рубеж», стелу Герою Советского Союза Михаилу Шаронову, памятник-самолёт в честь авиаторов, защищавших Ленинград, мемориал «Строганов мост» и обелиск воинам 30-го Гвардейского корпуса.

Также в порядок были приведены братские захоронения. Об этом рассказали 78.ru.