Салют запланирован 9 мая в 22:00, его в 30 залпов даст дивизион Михайловской академии на пляже Петропавловской крепости.

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге прогремит праздничный салют из 30 залпов. Салют запланирован 9 мая в 22:00, его в 30 залпов даст дивизион Михайловской академии на пляже Петропавловской крепости.

Ленобласть также активно готовится к празднику Победы. Почитайте наш следующий материал — Волонтеры Ленобласти на автомобилях отвезут ветеранам подарки ко Дню Победы. А также — «Волонтеры Победы» раздают на улицах Ленобласти «Георгиевские ленточки».