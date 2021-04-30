Фото: Усадьбу Шуваловых в Петербурге продают за 366 млн рублей

Усадьбу Шуваловых в Санкт-Петербурге выставили на аукцион с начальной ценой в 366 млн рублей.
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30.04.2021 55
С 1947 года объект находится в собственности структурного подразделения корпорации «Ростех» – НИИ токов высокой частоты им. Вологдина.
Комплекс состоит из 12 зданий на площади 14,8 тыс. квадратных метров. Пять из них – объекты культурного наследия федерального значения.