Фото: Усадьбу Шуваловых в Петербурге продают за 366 млн рублей

Усадьбу Шуваловых в Санкт-Петербурге выставили на аукцион с начальной ценой в 366 млн рублей.

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С 1947 года объект находится в собственности структурного подразделения корпорации «Ростех» – НИИ токов высокой частоты им. Вологдина.

Комплекс состоит из 12 зданий на площади 14,8 тыс. квадратных метров. Пять из них – объекты культурного наследия федерального значения.